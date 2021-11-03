Журналиста Ивана Сафронова, по данным правозащитников, отправили в карцер

Сафронов вместе со своим сокамерником пытался настроить телевизионную антенну, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии. Силовики расценили это как нарушение режима и перевели его на три дня в карцер. Туда запрещено брать свою одежду, продукты и личные вещи. В связи с этим Ивана Сафронова переодели в черную тюремную робу, а также запретили взять с собой маску для сна. Теперь журналист жалуется, что не может нормально спать из-за постоянно яркого света. Днем же он может сидеть только на табуретке, поскольку койка раскладывается только после 22 часов.

Накануне стало известно, что в деле Ивана Сафронова появился еще один эпизод, согласно которому журналист якобы за 250 долларов сообщил политологу Демури Воронину информацию о деятельности Вооруженных сил России в Сирии.

Двумя же днями ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ завершило расследование дела журналиста. По версии следствия он до 2017 года передавал секретную информацию чешской разведке. Сам журналист признался, что судя по всему шпионом считают его знакомого, бывшего журналиста чешской газеты Мартина Лариша.

Иван Сафронов настаивает на своей невиновности. Вместе с тем, его адвокату Ивану Павлову пришлось покинуть страну после того, как против него возбудили уголовное дело по обвинению в разглашении данных предварительного следствия.