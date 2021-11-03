Издательство DC Comics попросило полицию о защите после угроз из-за комикса о бисексуальном Супермене

Сотрудники офиса в Лос-Анджелесе стали получать гневные письма от рассерженных фанатов, пишет портал TMZ.

Бисексуалом в новом комиксе станет Джон Кент, сын оригинального Супермена Кларка Кента, который продолжает миссию отца по защите человечества.