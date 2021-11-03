В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли два человека

За полчаса до выступления 80-летний мужчина упал с седьмого этажа концертного зала на другого мужчину, женщина рядом получила травмы, сообщила шведская газета Aftonbladet. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», трагический инцидент произошел всего за несколько дней до того, как в пятницу группа ABBA должны выпустить свой первый новый альбом за более чем 40 лет.
2021-11-03T05:26:14+03:00
2021-11-03T05:26:14+03:00
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05:26, 03 ноября 2021
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