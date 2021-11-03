Демократ и бывший полицейский Эрик Адамс лидирует на выборах мэра Нью-Йорка

По итогам обработки четверти бюллетеней он набирает 73,4% голосов, его основной соперник от Республиканской партии Кертис Слива — 20,54%, сообщили в избирательной комиссии. Адамс в случае победы станет вторым темнокожим мэром Нью-Йорка в истории города.
2021-11-03T05:25:05+03:00
2021-11-03T05:25:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:25, 03 ноября 2021
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