Демократ и бывший полицейский Эрик Адамс лидирует на выборах мэра Нью-Йорка

По итогам обработки четверти бюллетеней он набирает 73,4% голосов, его основной соперник от Республиканской партии Кертис Слива — 20,54%, сообщили в избирательной комиссии. Адамс в случае победы станет вторым темнокожим мэром Нью-Йорка в истории города.