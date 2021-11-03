Немецкий канцлер Ангела Меркель предупредила о возможных серьезных ограничениях для непривитых граждан

Глава правительства сказала об этом на заседании президиума партии «Христианско-демократический союз», передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Немецкий телеканал N-tv не исключает, что для тех, кто еще не сделал прививку от коронавируса, могут ввести ежедневные тесты на работе.

Недавно замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил поражение в правах граждан, которые не прошли вакцинацию.