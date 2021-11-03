Британский научный журнал BMJ узнал о нарушениях при испытаниях вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Бывшая участница исследований утверждает, что в проводившей их фирме Ventavia не реагировали своевременно на сообщения о побочных реакциях на вакцину, нарушали условия хранения препарата и нанимали неквалифицированных сотрудников. В публикации говорится, что журналу предоставлены десятки документов, которые подтверждают нарушения. Накануне в США вакцину Pfizer разрешили использовать для детей от 5 лет.
2021-11-03T05:23:24+03:00
2021-11-03T05:23:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 03 ноября 2021
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