Журналист Иван Сафронов помещен в карцер, где ему не дают спать, сообщили в ОНК Москвы

Там круглосуточно горит яркий свет, а Сафронову не разрешают пользоваться маской для сна, сказал изданию РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, с 6 утра до 22 часов Сафронов может в карцере только сидеть на табуретке, потому что койку разрешают разложить только в ночное время. Мельников пояснил, что в карцер советника главы Роскосмоса отправили за попытку настроить в камере СИЗО «Лефортово» телевизионную антенну. Иван Сафронов находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в госизмене. Сафронов настаивает на своей невиновности.