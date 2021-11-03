Журналист Иван Сафронов помещен в карцер, где ему не дают спать, сообщили в ОНК Москвы

Там круглосуточно горит яркий свет, а Сафронову не разрешают пользоваться маской для сна, сказал изданию РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, с 6 утра до 22 часов Сафронов может в карцере только сидеть на табуретке, потому что койку разрешают разложить только в ночное время. Мельников пояснил, что в карцер советника главы Роскосмоса отправили за попытку настроить в камере СИЗО «Лефортово» телевизионную антенну. Иван Сафронов находится под стражей с июля прошлого года. Его обвиняют в госизмене. Сафронов настаивает на своей невиновности.
2021-11-03T05:22:52+03:00
2021-11-03T05:22:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:22, 03 ноября 2021
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