Режиссер Квентин Тарантино анонсировал аукцион с вырезанными сценами из своего фильма «Криминальное чтиво»

По его словам, покупатели смогут увидеть фрагменты картины, которых до этого не показывали широкой публике. Лоты будут выставлены на торги в виде NFT-токенов – это цифровые сертификаты, которые подтверждают право на владение виртуальным активом. Как передает телеканал CNBC, Тарантино отметил, что такие цифровые инструменты открывают совершенно новый мир, объединяющий деятелей искусства и их поклонников, и он рад к нему присоединиться.

