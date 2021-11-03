Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения бывшим руководителям мирового и европейского футбола

Фигурантами дел о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении стали экс-главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини. По версии ведомства, на посту президента Международной федерации футбола Блаттер устроил незаконную выплату более чем в два миллиона долларов Платини, который тогда был его консультантом. Это события 10-летней давности. Из-за них оба функционера были отстранены от футбольной деятельности. Сейчас Блаттеру 85 лет, Платини 66.

