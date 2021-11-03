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04:23, 03 ноября 2021

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом

Они обсудили двусторонние отношения, сообщили накануне вечером в пресс-службе Совбеза. В американском посольстве сказали, что глава Центрального разведывательного управления приехал в столицу России на два дня во главе делегации высокопоставленных чиновников.


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