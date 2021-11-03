Власти Греции вводят ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Для того, чтобы работать в государственном или в частном секторе им придется дважды в неделю за свой счет сдавать ПЦР-тесты, передает ТАСС. С субботы граждан, которые не прошли вакцинацию, перестанут пускать без отрицательного ПЦР-теста в промтоварные магазины, банки, госучреждения, места развлечений и в парикмахерские.
2021-11-03T04:23:09+03:00
2021-11-03T04:23:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2929866-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 03 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Народ устал от имперской политики Известно, что во многих не имперских странах благосостояние народа намного выше, чем у нас. И речь не только о Норвегии и Швеции, входящих в первую десятку. Сегодня Россия занимает 4 место в мире по расходам на вооружения и только 52 место по уровню жизни, уступая даже Казахстану, Румынии и Аргентине…