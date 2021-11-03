Власти Греции вводят ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Для того, чтобы работать в государственном или в частном секторе им придется дважды в неделю за свой счет сдавать ПЦР-тесты, передает ТАСС. С субботы граждан, которые не прошли вакцинацию, перестанут пускать без отрицательного ПЦР-теста в промтоварные магазины, банки, госучреждения, места развлечений и в парикмахерские.