Рэп-исполнитель Yung Trappa задержан под Выборгом по обвинению в изнасиловании двух девушек, передает ТАСС

В Следственном комитете сообщили о задержании 26-летнего подозреваемого, не называя его имени. По словам источника агентства, это музыкант Владислав Ширяев. Пострадавшим по 18 лет.
2021-11-03T03:05:58+03:00
2021-11-03T03:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 03 ноября 2021
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