Глава отдела искусственного интеллекта сказал, что решение принято из-за большой обеспокоенности по поводу места этой технологии в обществе. В компании обещают удалить более миллиарда индивидуальных шаблонов для распознавания лиц пользователей.
В соцсети Facebook будет отключена система распознавания лиц, заявили в материнской компании Meta
Глава отдела искусственного интеллекта сказал, что решение принято из-за большой обеспокоенности по поводу места этой технологии в обществе. В компании обещают удалить более миллиарда индивидуальных шаблонов для распознавания лиц пользователей.