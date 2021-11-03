Парламент Украины принял законопроект о переходе на европейскую систему учета газа

В пояснительной записке говорится, что сейчас в стране ведется подсчет газа в кубических метрах, а в Евросоюзе – в единицах энергии. Из-за этого существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада. Закон вступит в силу 1 мая следующего года. В России газ считают кубометрами.
2021-11-03T03:04:27+03:00
2021-11-03T03:04:27+03:00
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03:04, 03 ноября 2021
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