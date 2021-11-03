В Северном флоте сообщили, что передали Архангельской области и республике Коми по 15 тонн жидкого кислорода

В командовании добавили, что теперь будут регулярно оказывать подобную помощь гражданским медикам. Ранее в ряде регионов возникла нехватка медицинского кислорода из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
2021-11-03T03:04:09+03:00
2021-11-03T03:04:09+03:00
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03:04, 03 ноября 2021
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