В центре Москвы накануне вечером произошел крупный провал грунта, передает телеканал РЕН ТВ

По его информации, на Краснопресненской набережной возле небоскребов Москва-Сити возникла яма размером 30 на 20 метров. Информации о пострадавших нет. Департамент транспорта предупредил, что на набережной перекрыто движение, но без указания причины.
2021-11-03T03:03:50+03:00
2021-11-03T03:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 03 ноября 2021
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