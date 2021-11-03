Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:03, 03 ноября 2021

В центре Москвы накануне вечером произошел крупный провал грунта, передает телеканал РЕН ТВ

По его информации, на Краснопресненской набережной возле небоскребов Москва-Сити возникла яма размером 30 на 20 метров. Информации о пострадавших нет. Департамент транспорта предупредил, что на набережной перекрыто движение, но без указания причины.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 128 6 9682 01.11
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 159 6 13084 31.10
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 377 6 34898 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Шпилен зи дойч? Информационно-политические гаргулии не перестают источать гневные речи, пытаясь защитить то, чего уже давно нет – высокие западные стандарты в области свободы слова…

5 135 6 15704 02.11
Новости

По данным защиты, журналисту Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод ФСБ считает, что Сафронов и политолог Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии…

5 90 6 11628
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 88 6 12289 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 69 6 11042 27.10
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 49302 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20531 27.10
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 81 6 17172 29.10
Новости

Baza: Спецслужбы нашли трех частных детективов, который помогли Алексею Навальному расследовать свое отравление Они получили в салонах сотовой связи биллинги (распечатки данных о звонках) предполагаемых сотрудников ФСБ, следивших за Навальным перед отравлением…

5 40 6 13203
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 146 6 32653 01.11
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Дело Рашкина — старт большой атаки Кремля на коммунистов Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах…

5 24 6 5354 01.11
Блоги

+ Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Ранее Владимир Новожилов просил непривитых не перегружать систему здравоохранения…

5 46 6 10596 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Арсений Соболевский публицист и писатель

Народ устал от имперской политики Известно, что во многих не имперских странах благосостояние народа намного выше, чем у нас. И речь не только о Норвегии и Швеции, входящих в первую десятку. Сегодня Россия занимает 4 место в мире по расходам на вооружения и только 52 место по уровню жизни, уступая даже Казахстану, Румынии и Аргентине…

5 26 6 6611 02.11
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 114 6 28959 01.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Прокуратуру и СК по факту изнасилования студентки в ОВД по району Люблино Об этом он сказал «Эху»...

5 13 6 117465
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 100596 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4566 31.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Провал МИДа. Провал Кремля Как возможно, чтобы страна, которой продаются российские ПВО, в которую идет российский газ, где строятся наши АЭС, президент которой имеют хорошие отношения с Путиным, продавала вооружения тем, кого вы считаете своим противником?..

5 198 6 157110 27.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 90 6 87962 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9312614
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5071041

Сегодня в эфире