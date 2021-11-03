Девушка, которая сфотографировалась с оголенными ягодицами на фоне Кремля, сообщила об аресте на 14 суток

Эскорт-модель Рита Фокс написала в своем телеграм-канале, что суд признал ее виновной в мелком хулиганстве. На это обратил внимание правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Российские власти ранее внесли его в реестр иностранных агентов.

Снимок, ставший причиной ареста, был опубликован, когда соцсетях активно обсуждали возбуждение уголовного дела против жительницы Петербурга из-за фото в трусах и футболке на фоне Исаакиевского собора. Ее обвинили в оскорблении чувств верующих.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.