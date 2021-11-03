Талибы заявили, что будут наказывать афганцев за использование иностранной валюты

В руководстве боевиков подчеркнули, что это вызвано негативным эффектом для экономики страны. Что именно ждет нарушителей, талибы* не уточнили. В качестве наказаний исламисты применяют, в том числе, отрубания конечностей и расстрелы. В России движение «Талибан» признано террористической группировкой и запрещено.
2021-11-03T02:10:04+03:00
2021-11-03T02:10:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 03 ноября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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