Интерпол отказался разыскивать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

Международная полицейская организация не ставит сомнение законность уголовного дела против нее, поскольку это юрисдикция государства, но при этом следует своим правилам, пояснил в эфире белорусского государственного телевидения глава национального бюро Интерпола Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Правила Интерпола запрещают использовать организацию для политического преследования. Власти Белоруссии обвиняют бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в терроризме и в попытке захвата власти.