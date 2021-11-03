Интерпол отказался разыскивать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

Международная полицейская организация не ставит сомнение законность уголовного дела против нее, поскольку это юрисдикция государства, но при этом следует своим правилам, пояснил в эфире белорусского государственного телевидения глава национального бюро Интерпола Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Правила Интерпола запрещают использовать организацию для политического преследования. Власти Белоруссии обвиняют бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в терроризме и в попытке захвата власти.
2021-11-03T02:09:38+03:00
2021-11-03T02:09:38+03:00
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02:09, 03 ноября 2021
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