Замглавы МИДа Сергей Рябков призвал США направить в Москву дипломатов для выдачи виз россиянам

По его словам, это нетерпимая ситуация, когда для получения американской визы нужно ехать за границу, передает ТАСС. В Госдепартаменте США ранее предупредили, что посольство в Москве почти прекратит консульские услуги из-за нехватки персонала. В ведомстве отметили, что российская сторона запретила дипмиссии нанимать на работу граждан России или третьих стран.
2021-11-03T02:09:04+03:00
2021-11-03T02:09:04+03:00
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02:09, 03 ноября 2021
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