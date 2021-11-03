Замглавы МИДа Сергей Рябков призвал США направить в Москву дипломатов для выдачи виз россиянам

По его словам, это нетерпимая ситуация, когда для получения американской визы нужно ехать за границу, передает ТАСС. В Госдепартаменте США ранее предупредили, что посольство в Москве почти прекратит консульские услуги из-за нехватки персонала. В ведомстве отметили, что российская сторона запретила дипмиссии нанимать на работу граждан России или третьих стран.