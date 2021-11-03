В США одобрено применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Члены специальной комиссии федеральных центров по контролю и профилактики заболеваний проголосовали единогласно, пишет портал Axios. Доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться дважды с интервалом в три недели.