Пассажиры рейса Грозный-Москва рассказали, что в Нижнем Новгороде их продержали в самолете больше 12-ти часов

Они утверждают, что их не выпускали и не давали еды, несмотря на то, что в салоне было много детей, которых везли в больницу, передает РИА Новости. Другая пассажирка сказала, что стюардессы во время ожидания раздавали все, что было в самолете — булочки и кофе. Накануне вечером губернатор Глеб Никитин сообщил, что в аэропорту Нижнего Новгорода на тот момент находились полторы тысячи человек тех рейсов, которые летели в Москву, но из-за сильного тумана были отправлены на запасной аэродром.
2021-11-03T02:08:19+03:00
2021-11-03T02:08:19+03:00
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02:08, 03 ноября 2021
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