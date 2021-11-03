Итальянский «Ювентус» победил петербургский «Зенит» в Турине со счетом 4:2

Это был матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет открыла итальянская команда уже на 11— ой минуте, вскоре забила мяч в свои же ворота, но во втором тайме забила соперникам еще три гола. У «Зенита» на последних минутах матча отличился иранский нападающий Сердар Азмун.