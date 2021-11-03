США намерены построить в Румынии атомную электростанцию

В Белом доме заявили, что это будет первая в своем роде АЭС с малым модульным реактором. В Вашингтоне отметили, что проект на миллиарды долларов укрепит энергетическую безопасность Европы и даст существенный импульс снижению вредных выбросов в атмосферу.
2021-11-03T01:05:28+03:00
2021-11-03T01:06:02+03:00
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01:05, 03 ноября 2021
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