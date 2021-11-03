США намерены построить в Румынии атомную электростанцию

В Белом доме заявили, что это будет первая в своем роде АЭС с малым модульным реактором. В Вашингтоне отметили, что проект на миллиарды долларов укрепит энергетическую безопасность Европы и даст существенный импульс снижению вредных выбросов в атмосферу.