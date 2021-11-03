Президент США Джо Байден назвал ошибкой отказ лидеров Китая и России поехать на саммиты в Рим и Глазго

По его словам, Пекин и Москва упустили возможность повлиять на людей во всем мире. В то же время британский премьер Борис Джонсон сказал, что в условиях пандемии решение не ехать на крупные мероприятия надо уважать. Президент России Владимир Путин выступил на саммите G20 в Риме по видеосвязи. На конференции ООН по климату в Глазго было показано его видеообращение.