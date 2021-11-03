Президент США Джо Байден назвал ошибкой отказ лидеров Китая и России поехать на саммиты в Рим и Глазго

По его словам, Пекин и Москва упустили возможность повлиять на людей во всем мире. В то же время британский премьер Борис Джонсон сказал, что в условиях пандемии решение не ехать на крупные мероприятия надо уважать. Президент России Владимир Путин выступил на саммите G20 в Риме по видеосвязи. На конференции ООН по климату в Глазго было показано его видеообращение.
2021-11-03T01:05:03+03:00
2021-11-03T01:05:03+03:00
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01:05, 03 ноября 2021
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