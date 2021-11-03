Пять силовых ведомств с 1 января перейдут на закрытые госзакупки, говорится в постановлении правительства

Речь идет о министерстве обороны, ФСБ, Службе внешней разведки, Федеральной службе охраны и Росгвардии. Распоряжение касается также их подведомственных учреждений и предприятий, передает ТАСС.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о тендерах со стороны силовых структур на закупку дорогих часов, роскошных автомобилей и позолоченной мебели.