Журналист Иван Сафронов помещен на трое суток в карцер, сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи

Поводом стало то, что советник главы Роскосмоса пытался бумагой от колбасы приклеить к стене камеры антенну от телевизора, чтобы тот заработал, передает ТАСС. Сафронов сказал члену Общественной наблюдательной комиссии, что не может спать в карцере из-за яркого света, который горит круглые сутки.

Накануне адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что в деле его подзащитного появился новый эпизод обвинения. Он связан с передачей неких сведений о вооруженных силах России политологу Демуре Воронину, который так же, как и Сафронов, находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в государственной измене.