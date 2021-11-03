Во Франции вручат сразу две литературные премии

Призы будут присуждены в рамках Гонкуровской премии и премии за эссе Ренодо. Награждение уже традиционно проходит в один день. В этом году первый список номинантов на Ренодо был сокращен почти вдвое, а во втором туре отбора и вовсе осталось всего пять претендентов. Что касается Гонкура, на победу претендуют сразу 9 романов, среди которых «Путешествие на Восток» Кристин Анго, «Открытка» Энн Берест и «Милуоки Блюз» Луи-Филиппа Далембера.

Как отмечает французская пресса, члены жюри выступают против того, чтобы одна и так же книга получала сразу две награды в год. Это, по их мнению, приведет к убыткам книжных магазинов, которые в витринах смогут представить только одно издание. Журналисты обращают внимание на то, что Кристин Анго недавно уже была удостоена награды «Наследие 2021 года». А вот Сорж Шаландон и Мохамед Мбугар Сарр, которые также номинированы на Гонкур, пока остаются без признания.

Все претенденты на престижные книжные премии уже приглашены на крупную книжную ярмарку в Бриве. Там же они смогут встретиться с президентом Академии Гонкура Дидье Декуаном.