В центре Москвы произошел крупный провал грунта

ЧП случилось на Краснопресненской набережной около строительной площадки. Как предает телеграм-канал «Новости Москвы», вместе с асфальтом под землю ушли забор и бытовки. О пострадавших ничего не говорится. По предварительным данным, размер провала примерно 20 на 30 метров. В этом районе перекрыта дорога. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины выясняются.