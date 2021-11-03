В центре Москвы произошел крупный провал грунта

ЧП случилось на Краснопресненской набережной около строительной площадки. Как предает телеграм-канал «Новости Москвы», вместе с асфальтом под землю ушли забор и бытовки. О пострадавших ничего не говорится. По предварительным данным, размер провала примерно 20 на 30 метров. В этом районе перекрыта дорога. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины выясняются.
2021-11-03T00:04:41+03:00
2021-11-03T00:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 03 ноября 2021
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