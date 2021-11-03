Мосгордума рассмотрит в первом чтении проект бюджета столицы на ближайшие три года

На весь отчетный период в мэрии заложили дефицитный бюджет: предполагается, что в следующем году расходы будут выше доходов почти на 400 млрд рублей. Впоследствии, как уверяют власти, эту разницу планируется сокращать: в 2024 году дефицит должен составить 225 млрд рублей. При этом доходы должны расти каждый год более чем на 5%: предполагается, что в следующем году они превысят 3 трлн рублей.

Показатели некоторых статей расходов вызывают критику у ряда оппозиционных депутатов Мосгордумы. В частности, они указывают, что хотя в следующем году расходы на здравоохранение вырастут до 500 млрд рублей (это на 7% больше, чем годом ранее), в дальнейшем их планируется сокращать – причем они станут ниже, чем сейчас.

Столичный мэр Сергей Собянин на этот раз не будет участвовать в заседании: вместо него проект бюджета представят главы департамента финансов и Контрольно-счетной палаты города.

Накануне проект бюджета поддержала профильная комиссия Мосгордумы.