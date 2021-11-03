В Москве задержали одного из организаторов «Русского марша»

Сам задержанный Никита Зайцев в своем телеграм-канале написал, что ему вменяют административную статью «Неповиновение полиции» — якобы он отказался показать сотрудникам МВД паспорт. Сегодня должен состояться суд.

Ранее Зацев говорил о подаче в Москве заявки на проведение 4-го ноября «Русского марша». Традиционно подобные шествия русских националистических организаций и движений в разных городах России проходят в День народного единства.

Накануне полиция предостерегла от проведения несогласованных акций с 4 по 7-е ноября.