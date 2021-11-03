Из Нижнего Новгорода начали отправлять рейсы, вынужденные из-за тумана приземлиться на запасной аэродром

Об этом сообщает пресс-служба регионального авиаузла. Всего, по подсчетам местных властей, в аэропорте застряли порядка полутора тысяч пассажиров. Накануне днем на взлетно-посадочной полосе образовалась пробка из лайнеров разных компаний, которые ожидали разрешения на вылет в столицу. Пассажиры в социальных сетях жаловались, что их по 8 часов не выпускают из салонов, не дают пить и есть. Ближе к вечеру власти отреагировали на ситуацию и начали решать проблемы людей.

В Москве около суток держался сильный туман. Задержки и отмены авиарейсов, вызванные погодой, в Росавиации сравнили с ледяным штормом одиннадцатилетней давности.

Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов выразил уверенность, что к сегодняшнему утру работа воздушной гавани вернется в привычное русло.

В понедельник вечером и во вторник утром в столичных аэропортах были задержаны и отменены более 200 рейсов.