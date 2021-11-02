Украина попросила энергопомощи у Белоруссии и Словакии

Они предоставили соседней стране 500 и 100 МВт соответственно, передает агентство РИА «Новости».

Позапрошлой осенью Украина после перерыва начала импортировать электроэнергию из России. С началом пандемии этот процесс был приостановлен, но в этом году снова возобновился.

Как сообщал «Интерфакс» в мае украинский регулятор установил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии сроком до конца сентября. Затем он был продлен на октябрь. Это решение связывали с планами Киева присоединиться к энергосистеме континентальной Европы.