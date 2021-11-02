В отношении рэп-исполнителя Yung Trappa завели дело об изнасиловании

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный СК, следствие будет просить об аресте 26-летнего музыканта. Заявление в полицию написала 18-летняя девушка, по словам которой рэп-исполнитель (его настоящее имя Владислав Ширяев), принудил ее к сексу после вечеринки в арендованном коттедже. Сам обвиняемый сказал, что его оклеветали. Он утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.
2021-11-02T23:04:00+03:00
2021-11-02T23:04:00+03:00
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23:04, 02 ноября 2021
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