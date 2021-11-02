Журналиста Ивана Сафронова отправили в карцер

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин рассказал телеканалу RT, что поводом стало то, что Сафронов и его сосед по камере приклеили к стене комнатную телевизионную антенну.

Ранее адвокат рассказал о новом эпизоде в деле Сафронова. По словам Ивана Павлова, ему подзащитному вменяют передача политологу Демури Воронину «информации о деятельности ВС РФ в Сирии», за которую он якобы получил вознаграждение в размере 248 долларов. Политолог в свою очередь передал эту информацию «представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральной разведывательной службы) Германии», считает следствие.

Воронин, имеющий гражданство России и Германии, был арестован по обвинению в госизмене в феврале 2021 года. По данным Павлова, тот дал выгодные следствию признательные показания.



Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал следствие раскрыть для общественности детали дела в отношении журналиста Ивана Сафронова. Об этом Валерий Фадеев сказал в эфире Russia Today.

Валерий Фадеев добавил, что СПЧ официально обращается в различные ведомства только в тех случаях, когда это может принести реальную пользу, а о деле Сафронова известно слишком мало