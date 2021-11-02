Турецкий аэропорт на полтора часа был вынужден приостановить работу из-за нелегальных мигрантов

Телеканал CNN Turk передает, что этим утром на въезде на территорию воздушной гавани города Адана полицейские остановили для досмотра грузовик, из кузова которого выскочили более 70 афганцев без документов. В попытке сбежать некоторым из них удалось перелезть через забор и выбежать на взлетно-посадочную полосу. Пока полиция ловила беглецов, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.