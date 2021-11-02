Турецкий аэропорт на полтора часа был вынужден приостановить работу из-за нелегальных мигрантов

Телеканал CNN Turk передает, что этим утром на въезде на территорию воздушной гавани города Адана полицейские остановили для досмотра грузовик, из кузова которого выскочили более 70 афганцев без документов. В попытке сбежать некоторым из них удалось перелезть через забор и выбежать на взлетно-посадочную полосу. Пока полиция ловила беглецов, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.
2021-11-02T22:33:00+03:00
2021-11-02T22:33:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2929802-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 02 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Народ устал от имперской политики Известно, что во многих не имперских странах благосостояние народа намного выше, чем у нас. И речь не только о Норвегии и Швеции, входящих в первую десятку. Сегодня Россия занимает 4 место в мире по расходам на вооружения и только 52 место по уровню жизни, уступая даже Казахстану, Румынии и Аргентине…