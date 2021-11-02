Власти Петербурга не выявили ни одного случая смерти из-за вакцинации

Специальная иммунологическая комиссия рассмотрела 12 эпизодов, когда от коронавируса умирали привитые пациенты и не нашла связи летального исхода с вакциной, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Ранее медики говорили, что у умерших были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые.