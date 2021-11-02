Власти Петербурга не выявили ни одного случая смерти из-за вакцинации

Специальная иммунологическая комиссия рассмотрела 12 эпизодов, когда от коронавируса умирали привитые пациенты и не нашла связи летального исхода с вакциной, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Ранее медики говорили, что у умерших были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые.
2021-11-02T22:32:29+03:00
2021-11-02T22:32:34+03:00
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22:32, 02 ноября 2021
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