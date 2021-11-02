Роспотребнадзор назвал незаконной отмену инернет-магазином «Озон» аномально дешевых заказов

С жалобами ранее выступили пользователи маркетплейса.

Невиданными скидками «Озон» порадовал своих покупателей в ночь на 1 ноября. Микроволновку кому-то удалось приобрести за 200 с лишним рублей, а дорогостоящий робот-пылесос обошелся всего в пару тысяч. Некоторые товары вовсе продавались по рублю, писал портал 78.ру.

Пользователи не преминули воспользоваться выгодным предложением, но радость от покупок продлилась недолго. Спустя полтора часа «Озон» вернул прежние цены, объяснив произошедшее технической ошибкой, после чего начал аннулировать заказы.

Защитить разгневанных посетителей магазина решился Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что распродажи по рублю являются распространенной практикой привлечения внимания к товарам.

Однако сбой со скидками для потребителя юридически не меняет ситуации — продавец не может расторгать договор. Огорченным покупателям власти напомнили про возможность требовать передачи товара по оплаченной цене или возмещения убытков.

Несмотря на позицию Роспотребнадзора, «Озон» отказывается доставлять сделанные со скидкой покупки, пишет интернет-издание «Ридовка». В техподдержке покупателям говорят, что оформленные товары закончились на складе.