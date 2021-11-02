В Нижнем Новгороде застряли полторы тысячи пассажиров самолетов, вынуждено ушедших на запасной аэродром из-за тумана

В Нижнем Новгороде застряли порядка полутора тысяч пассажиров самолетов, вынуждено ушедших на запасной аэродром из-за тумана. По данным губернатора, из почти полусотни рейсов большинство летели в Москву. Власти заверили, что сейчас всех пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками.

Днем на взлетно-посадочной полосе образовалась пробка из лайнеров разных компаний, которые ожидали разрешения на вылет в столицу. Пассажиры в социальных сетях жаловались, что их по многу часов не выпускают из салонов, и не дают пить и есть.

Жалобы пассажиров пообещали проверить в транспортной прокуратуре. О реакции приволжского управления ведомства рассказала замглавы Оксана Воскресенская надзорного органа.

Сейчас Росавиация сообщила, что почти половина самолетов вылетела из Нижнего Новгорода в Москву.