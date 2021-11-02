Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил получения медицинских справок для водителей

Как следует из проекта приказа ведомства, размещенного на портале правовой информации, они должны заработать не 1 января, а 1 марта следующего года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новые правила подготовили еще в 2019 году. Минздрав собирался проверять всех водителей на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих тестов. Законопроект после критики президента отправляли на доработку. Согласно последней редакции, со следующего года врач, заметивший признаки хронического алкоголизма или наркомании сможет направить водителя на дополнительные анализы.