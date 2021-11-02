Турецкие спецслужбы назвали ближайшего соратника Кадырова и депутата ГД организатором покушения на чеченского боевика

Это следует из расследования против задержанных Анкарой россиян.

Арестованные в начале октября россияне готовили покушение на чеченского полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии. Лидер задержанной группировки, по сведениям газеты Дейли Сабах, получал указания от Адама Делимханова.

Вторым организатором покушения турецкая разведка считает Казбека Дукузова. Он был главным фигурантом в деле об убийстве главного редактора российского отделения журнала Форбс Пола Хлебникова в 2004 году. Тот же Дукузов был участником организации четырех убийств чеченских оппозиционеров в Европе, отмечает турецкое издание.

«Новая газета» напоминает, что при задержании у россиян и двух подельников из Узбекистана и Украины изъяли оружие. Подозреваемые находятся под стражей, в том числе за шпионаж. После задержания Разман Кадыров побывал в Турции с неофициальным визитом, передает издание Лента.ру.

Комментариев от Адама Делимханова относительно публикации в турецкой прессе не поступало.