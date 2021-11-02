Z Архив новостей новости
5 2 6 351
20:34, 02 ноября 2021

В американских штатах Вирджиния и Нью-Джерси проходят выборы губернаторов

В Вирджинии на этот пост претендуют демократ Терри Маколифф, уже руководивший штатом с 2014 по 2018 годы и бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин. Как отмечает агентство ТАСС, социологи затруднятся спрогнозировать исход голосования. На протяжении кампании небольшой перевес был у представителя Демократической партии, но последние данные говорят, что чаша весов склонилась в пользу его противника.

В Нью-Джерси опросы предрекают переизбрание демократу Филу Мерфи, бывшему послу США в Германии. Однако у республиканца Кима Гаданго, судя по всему, также есть шансы одержать победу.

Сегодня также выбирают мэра Нью-Йорка. Два главных претендента на этот пост – демократ Эрик Адамс и республиканец Кертис Слива.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Шпилен зи дойч? Информационно-политические гаргулии не перестают источать гневные речи, пытаясь защитить то, чего уже давно нет – высокие западные стандарты в области свободы слова…

5 89 6 6389 19:11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 119 6 9180 01.11
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 154 6 12830 31.10
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 355 6 34671 29.10
8читать ;смотреть
Новости

По данным защиты, журналисту Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод ФСБ считает, что Сафронов и политолог Воронин передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии…

5 90 6 11257
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 87 6 12264 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 69 6 11022 27.10
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 49253 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 158 6 32275 01.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20476 27.10
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 81 6 17158 29.10
Блоги

Арсений Соболевский публицист и писатель

Народ устал от имперской политики Известно, что во многих не имперских странах благосостояние народа намного выше, чем у нас. И речь не только о Норвегии и Швеции, входящих в первую десятку. Сегодня Россия занимает 4 место в мире по расходам на вооружения и только 52 место по уровню жизни, уступая даже Казахстану, Румынии и Аргентине…

5 25 6 5381 11:34
Новости

Baza: Спецслужбы нашли трех частных детективов, который помогли Алексею Навальному расследовать свое отравление Они получили в салонах сотовой связи биллинги (распечатки данных о звонках) предполагаемых сотрудников ФСБ, следивших за Навальным перед отравлением…

5 38 6 12732
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Дело Рашкина — старт большой атаки Кремля на коммунистов Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах…

5 24 6 5300 01.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Сафронова ловят. А мышей? Дело Сафронова ставит под удар всех до единого журналистов, работающий в военной или космической сфере. Потому что критерии размыты настолько, что при желании любой станет изменником…

5 38 6 8714 17:48
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 123 6 28636 01.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Прокуратуру и СК по факту изнасилования студентки в ОВД по району Люблино Об этом он сказал «Эху»...

5 13 6 110564
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 100019 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4485 31.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная война проиграна, или Чего боится Кремль? Севастополь закрыл не только въезд для не привитых, но и на выезд за границы города. Законно ли, не знаю, но эффективно…

5 54 6 490250 26.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 87 6 84113 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9312510
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5070883

Сегодня в эфире