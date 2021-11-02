В американских штатах Вирджиния и Нью-Джерси проходят выборы губернаторов

В Вирджинии на этот пост претендуют демократ Терри Маколифф, уже руководивший штатом с 2014 по 2018 годы и бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин. Как отмечает агентство ТАСС, социологи затруднятся спрогнозировать исход голосования. На протяжении кампании небольшой перевес был у представителя Демократической партии, но последние данные говорят, что чаша весов склонилась в пользу его противника.

В Нью-Джерси опросы предрекают переизбрание демократу Филу Мерфи, бывшему послу США в Германии. Однако у республиканца Кима Гаданго, судя по всему, также есть шансы одержать победу.

Сегодня также выбирают мэра Нью-Йорка. Два главных претендента на этот пост – демократ Эрик Адамс и республиканец Кертис Слива.