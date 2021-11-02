В Астрахани задержали члена банды Басаева, сбежавшего из психиатрической больницы

Личность беглеца пока устанавливается, но, как отмечает агентство ТАСС, имя и дата рождения совпадают с данными, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Неделю назад Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, сбежал из-под стражи во время прогулки.

Алханова задержали в середине лета по делу о нападении на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 200 году. После его побега из психдиспансера ФСИН объявило денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей за поимку преступника.