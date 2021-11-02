Транспортная прокуратура проверит жалобы пассажиров самолетов, направленных из Москвы в Нижний Новгород из-за тумана

Транспортная прокуратура проверит жалобы пассажиров самолетов, перенаправленных из Москвы в Нижний Новгород из-за тумана. Об этом сообщает агентство РИА «Новости». Днем на взлетно-посадочной полосе образовалась пробка из лайнеров разных компаний, которые ожидали разрешения на вылет в столицу. Пассажиры рассказали, что их по 6-8 часов не выпускали из салона, а также не давали еды и воды. Как минимум одному ребенку стало плохо, его передали врачам.

После вмешательства надзорных органов людей начали выпускать из самолетов. Правительство обещало разместить их в гостиницах.