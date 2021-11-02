Туман в Москве может продержаться до полуночи

Соответствующее предупреждение распространило МЧС. Спасали посоветовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Туман над Москвой начал рассеиваться. Синоптики называют возникшее явление радиационным туманом, однако радиоактивная опасность тут не при чем. Об этом в эфире РБК рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Задержки и отмены авиарейсов в Москве в Росавиации уже сравнили с ледяным штормом одиннадцатилетней давности. В понедельник вечером и во вторник утром в столичных аэропортах были задержаны и отменены более 200 рейсов.