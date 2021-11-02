В Петербурге те, кто переболел корнавирусом, не обращаясь к врачам, смогут оформить QR-код

Агентство ТАСС со ссылкой на городской департамент здравоохранения сообщает, что такое решение было принято еще на прошлой неделе. Пациенты, имеющие на руках ПЦР-тест или положительный результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Документ должна рассмотреть врачебная комиссия, которая и примет решение.