В Петербурге те, кто переболел корнавирусом, не обращаясь к врачам, смогут оформить QR-код

Агентство ТАСС со ссылкой на городской департамент здравоохранения сообщает, что такое решение было принято еще на прошлой неделе. Пациенты, имеющие на руках ПЦР-тест или положительный результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Документ должна рассмотреть врачебная комиссия, которая и примет решение.
2021-11-02T20:04:14+03:00
2021-11-02T20:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 02 ноября 2021
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