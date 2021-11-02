Украинский министр обороны подал в отставку

О заявлении Андрея Тарана в своем телеграм-канале написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. О причинах ничего не говорится. Ранее руководство фракции «Слуга народа» сообщало о жалобах на здоровье со стороны главы оборонного ведомства. Таран руководил им с прошлой весны.

Сетевое издание «Цензор.нет» писало, что источники называют новым министром обороны вице-премьера Алексея Резникова. Они утверждают, что главной мотивацией украинского президента стало желание иметь «говорящего» министра обороны, вместо «молчащего» Тарана.

