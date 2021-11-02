Адвокат Сергея Фургала назвал мошенническим сбор средств для бывшего главы Хабаровского края

Защитник Михаил Карапетян рассказал агентству РИА «Новости», что его клиент давно запретил вести эту страницу в Инстаграме.

Ранее в аккаунте Фургала в социальной сети появилась запись о том, что ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, ему не помогают и «осталась лишь одна надежда – поддержка общества».

Фургал с прошлого лета находится под арестом по делу об убийствах, совершенных в начале нулевых. Сам бывший губернатор вину не признает. Его задержание ранее спровоцировало в регионе масштабные акции протеста.

