«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные венгерской платформы RBP. Аналогичным образом завершились и два прошлых аукциона.

Ранее в «Нафтогазе» предупреждали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины увеличит вероятность «полномасштабной войны» между двумя странами. В интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко говорил, что Москва использует газ как «геополитическое оружие», добиваясь от Европы одобрения газопровода «Северный поток-2».