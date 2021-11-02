В США на 101-м году жизни умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек

Об этом сообщается на сайте института, носящего его имя. Профессор психотерапии Пенсильванского университета родился в семье еврейских эмигрантов, приехавших с территории Украины. После окончания обучения психоанализу Бек создал собственную модель лечения расстройств, которая и получила название когнитивной терапии. Ученый считал. Что ключ к решению проблем не объясняется бессознательными факторами, а находится в сознании пациента.
2021-11-02T19:09:07+03:00
2021-11-02T19:09:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:09, 02 ноября 2021
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